Mirko Brunetti ha partecipato a Temptation Island con Perla Vatiero, ma ha terminato il viaggio nei sentimenti con l’ex tentatrice Greta Rossetti.

La storia tra i due, però, ha subito una battuta d’arresto quando Greta ha scoperto che Mirko le aveva nascosto alcuni messaggi che si era scambiato con Perla, che quest’ultima ha reso pubblici la scorsa settimana. Brunetti ha avuto la possibilità di rivedere la Rossetti nella Casa del Grande Fratello e, al contempo, ha ricevuto anche una lettera dalla Vatiero, circostanza che l’ha mandato in totale confusione.

Mirko Brunetti, la decisione su Greta Rossetti

La scorsa notte, durante un momento di confidenze con Angelica e Alex, ha detto che con Greta farà due passi indietro: “Onestamente a questo punto traggo le mie conclusioni. Lei ha messo un muro e allora io faccio due passi indietro. Io per lei ho fatto cose folli, ho anche preso un aereo per vederla tre ore. E allora adesso dico basta. Io mi sono già chiuso tanto quando è venuta qui e non mi ha dato nessuna risposta. Lei è venuta qui e io pensavo mi dicesse altro. Ma poi sti messaggi sui social. Adesso ha detto che amo ancora Perla. Cosa penso di Perla? La verità, cioè che è stata una persona molto importante per me. Poi dopo quella lettera non posso dire nulla di brutto su Perla”.

I consigli di Angelica

“Ha ragione, lui ha fatto tanto per lei. Poi lui riceve una lettera da Perla e dice che giustamente è stata una persona importante nella sua vita… Lui non ha detto niente di che, e questo mi dà fastidio che Greta invece lo attacchi. Adesso pure il post dove dice che lui ama ancora Perla. Non ha detto nulla lui su Perla. Non è un errore parlare degli ex. Anzi sono persone importanti ed è giusto parlarne se vogliamo. Anche quando è venuta qui Greta diceva che eri confuso e forse rivolevi Perla. Guarda, non va bene, no comment per me ragazzi”.

Intanto, su Instagram, Greta ha fatto i complimenti a Vittorio Menozzi e si è detta delusa dal suo ex: “Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore”.