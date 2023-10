Sono in corso le riprese della nuova edizione di Pechino Express. Una turista che si trova ad Hanoi, in Vietnam, ha ripreso Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, due delle nuove concorrenti del programma condotto da Costantino della Gherardesca. Nel breve filmato, le due fermano un’auto chiedendo di salire a bordo, ma non viene svelato nient’altro.

La turista spagnola che ha condiviso il filmato su TikTok sostiene che "non aveva idea che fossero così famose", notando il numero altissimo di commenti da parte di fan italiane della Fiordelisi. Pechino Express è un reality diverso dagli altri perché viene tra la registrazione e la messa in onda passano diversi mesi. Non esistono dirette e i concorrenti sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull'esito finale.

Le otto coppie in gara

Fabio ed Eleorora Caressa sono i #CARESSA. Non condividono solo il cognome, la casa e l’amore, ma la stessa curiosità di spingersi oltre i loro limiti in un viaggio al limite.

Damiano e Massimiliano Carrara sono fratelli, amici e colleghi. Per questo viaggio sono i #PASTICCIERI e sono pronti a sostituire (solo per il momento) la spatola e la sac à poche con la radiolina e la mappa.

Artem e Antonio Orefice potevano chiamarsi solo così: i #FRATM. Nessuno di noi avrebbe accettato un altro nome per loro. Sono molto carichi anche se in Laos non ci sta ‘o mar for.

Dalla Romagna con furore: Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi sono i #ROMAGNOLI. Passare dalla Rotta della Piadina alla Rotta del Dragone è stato un attimo, non ce ne siamo nemmeno accorti.

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio sono i #BRILLANTI. Siamo sicuri che alla loro luce e alla loro simpatia nessuno potrà mai negare un aiuto.

Quando un “Super” incontra una “Schiacciata” nascono i #GIGANTI. Loro sono Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, due atleti che si uniscono in una nuova disciplina: Pechino Express!

Chi trova un amico trova un tesoro e se ci vai anche a Pechino Express hai fatto bingo! Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sono le #AMICHE e sono pronte a spaccare.

#ITALIAARGENTINA sembra la finale dei mondiali di calcio, ma è la coppia formata da Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi: non sono una contro l’altra, ma insieme verso l’avventura.