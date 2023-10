La scorsa settimana, Massimiliano Varrese ha confidato a Ciro Petrone e Rosy Chin di avere un piano per avvicinarsi a Beatrice Luzzi e farle confessare di essere innamorata di lui.

Dopo essere uscito sconfitto al televoto con l’attrice durante l'ultima puintata del Grande Fratello, Varrese ha cambiato atteggiamento e si è molto avvicinato alla sua acerrime nemica. Molti telespettatori si sono accorti del repentino cambio di rotta, visto che lui l’ha abbraccia, ci scherza e fa battute. Anche Giuseppe Garibaldi ha notato i gesti d’affetto sospetti di Massimiliano nei confronti della Luzzi: “Mi manca è ovvio, lei nemmeno mi parla. Ora sta spesso con Massimiliano. C’è qualcosa che non va. Vedo che Max l’abbraccia. Il comportamento di Max lo devo ancora capire adesso. Non vorrei che Max ci stesse provando e spero non sia così davvero”.

Proprio oggi, Varrese ha raggiunto Beatrice in giardino e le ha detto: “Io quando me lo sono sentito ti ho anche chiesto scusa. E ti dico che ero sincero. Sono andato in eccesso con te. Ma non parliamo del passato. Dall’altra sera in poi per me è cambiato tutto, è scattato qualcosa. E conoscerti mi farebbe tanto piacere e sono contento del reset”

Il piano di Massimiliano Varrese

Questo famoso reset auspicato da Massimiliano sarà genuino, oppure è tutta una strategia? Sui social circola un video che lascia poco spazio ai dubbi. In questa clip Varrese si apparta con Ciro Petrone e dice: “Le cose vanno bene, sì, però devo fare anche un po’ attenzione. Io sto giocando, io sono così”. E anche la risposta dell’attore napoletano è chiara: “Sì si è sbloccata. Tu devi fare come stai facendo, sciolto, leggerezza, battutine e serio, battutine e serio. Non troppo serio altrimenti quella… stai andando benissimo”.

A quanto pare, dunque, Varrese non ha alcuna intenzione di sotterrare l’ascia di guerra, ma sta procedendo con l’attuazione del suo piano.