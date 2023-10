Massimiliano Varrese prosegue nella sua “missione” di scalzare Beatrice Luzzi dal trono della nuova edizione del Grande Fratello. L’attrice, forte del supporto incondizionato del pubblico, va avanti perla sua strada, mentre l’ex Carramba boy continua a confabulare, sparlare e fare teorie. Massimiliano ha confessato a Fiordaliso che Beatrice sarebbe segretamente innamorata di lui, e adesso pare abbia ordino un piano diabolico per far capitolare la sua acerrima “nemica”.

Ieri sera, Varrese, Ciro, Rosy e Anita si sono riuniti in piscina, e l’attore partenopeo ha parlato di una sorta di strategia ideata da Varrese: “Se lo fai succede un casino fra. Cosa? Cade la casa. Il protagonista di questa cosa? Ragazze al centro c’è Max. Se lui arriva fino alla fine che la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice… Mamma mia succede un casino veramente. Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando è verissimo. Quando succederà direte ‘Massi che hai combinato’. Non posso dire chi è l’altra persona coinvolta”. Massimiliano, però, è rimasto vago: “Non lo posso dire per il momento, adesso lo sa solo Ciro. Ve ne accorgerete nelle prossime settimane. Però se accadrà vi dirò ‘ve l’avevo detto‘”.

Rosy Chin ha detto di aver capito di cosa si tratta: “Oddio ho capito! No, adesso è tutto chiaro. Volete vedere che ho capito? Il piano è tra lui e un’altra persona, lui che poi smaschera tutto e dirà ‘io ve l’avevo detto’. Max vuole fare V per Vendetta. Max e Bea”.

Secondo i telespettatori che commentano su Twitter, Varrese vorrebbe fingersi cotto di Beatrice per farle ammettere di essere innamorata. Sarà davvero così?