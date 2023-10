Nei due anni passati al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha senza dubbio dimostrato di essere perfetta per il ruolo di opinionista. L’ex moglie di Paolo Bonolis è tornata a parlare del reality show condotto da Alfonso Signorini, e l’ha fatto in merito alla guerra in atto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese.

Commentando un articolo dei colleghi di Biccy.it, Sonia ha scritto: “Ecco. Queste sono le frasi per le quali mi dispiace non essere in studio”. La Bruganelli si riferisce alla teoria formulata dall’attore, secondo la quale la Luzzi sarebbe segretamente innamorata di lui: “Lei non la capisce l’ironia, pensa sempre che sia un attacco. Io non faccio più nulla, è lei che stuzzica. A lei sai cosa manca? Io che le rispondo. Perché lei fondamentalmente uno come me lo ama. Però siccome sa che qui dentro non potrà mai… Lei, io sono il suo tipo. Non lo ammetterà mai, è per questo mi odia, perché lei principalmente odia l’uomo. Se le piace Giuseppe? Lei fondamentalmente ha un odio per la figura maschile.

Se tutti hanno un problema con lei allora dovrebbe rendersi conto che forse non siamo noi a sbagliare. Comunque in queste ultime due settimane io ero impegnato su un altro fronte, quello di Heidi, per le nostre cose. Infatti lei in questo periodo se l’è presa con tutti voi. Adesso che Heidi è uscita sono tornato. Provoca, non capisce l’ironia, si arrabbia per nulla. Per me resta una grande stratega e questo direi che è evidente. Se è la preferita del pubblico? No, diciamo che è stata la preferita tra quelli finiti al televoto con lei. Però da qui a dire che è la preferita tra tutti è una cosa molto diversa. Aspettiamo e vediamo se sarà davvero così oppure la storia è un’altra”.