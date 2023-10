Giuseppe Garibaldi, forse "terrorizzato" dall'idea di poter uscire dalla Casa del Grande Fratello, starebbe provando a fare un passo indietro per riappacificarsi con Beatrice Luzzi.

L’attrice ha messo un punto definitivo alla loro storia, sebbene il bidello calabrese abbia provato a chiedere scusa per le sue azioni e parole tutt’altro che eleganti su Beatrice. Massimiliano Varrese, che ormai sembra aver fatto pace con la Luzzi, si è ritrovato a parlare con Giuseppe provando a darci qualche consiglio circa il rapporto con Beatrice: “Con Bea ci parli o no? Ieri ti veniva a cercare, però. Lei oggi non sta benissimo, io piano piano sto cercando di entrarci in sintonia perché comunque mi piacerebbe conoscerla, perché io non l’ho mai conosciuta realmente. Al di là di quel casino che abbiamo creato… Però sta cosa della genitorialità l’ha colpita un bel po’, da una parte c’è da comprenderla. Dall’altra, se si riuscisse a trovare un punto incontro tra di voi secondo me sarebbe la cosa migliore”. "Sì, ma non sto andando oltre perché sto aspettando, anche perché sembra che lo faccio per una questione di gioco”, ha risposto Garibaldi.

Anita e Rosy al veleno su Beatrice

Poco dopo, lo stesso Giuseppe, parlando con Rosy Chin e Anita Olivieri, ha confermato di sentire la mancanza di Beatrice Luzzi: “E’ una sensazione strana, strana perché non vi nego che la mancanza la sento”. La reazione della bionda manager romana è stata velenosissima: “Ma di che? Ma per carità, tu senti la mancanza fisica, parliamoci chiaro. Senti la mancanza per noia, è noia. Poi esci da qua e dopo due settimane che sei pieno, non te ne può fregare di meno, ma non ci prendiamo in giro. Te ne arrivano quattro che sono la metà di Samira e tu caschi, come chiunque, va bene, non c’è niente di male. Tu hai gli ormoni a palla, non senti la mancanza”. A farle eco anche Rosy: “Per noia, sì, Non ci provare, eh, sennò mi rimbambisci di nuovo”.