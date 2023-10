Continua ad allungarsi l’elenco di scivoloni di cui si è resa protagonista Anita Olivieri in circa un mese e mezzo di permanenza nella Casa del Grande Fratello.

Tutti gli scivoloni di Anita Olivieri

Ma procediamo con ordine. Su X (ex Twitter), gli utenti l’hanno criticata quando dopo aver vinto una competizione, avrebbe utilizzato un termine omofobo ("fro*i"). Altri, invece, affermano che avrebbe detto “flosci”. Non è chiaro cos’abbia detto esattamente la gieffina, anche perché in quel momento diverse voci si sovrapponevano l’una sull’altra. Poi, prima dell’inizio dell’ultima puntata del GF, Anita ha dato della “stron*a e pu**ana” a Beatrice Luzzi, solo perché quest’ultima aveva occupato sul divano il posto che abitualmente occupava lei. A far finire nella bufera la concorrente anche un suo presunto flirt con uno degli autori del reality show.

Nelle ultime ore, inoltre, è emerso un nuovo video che mostra Anita Olivieri seduta accanto a Mirko Brunetti. Nella clip “incriminata”, la gieffina osserva il proprio piede e nota che è più giallo rispetto a quello del suo compagno di avventura: “Sono gialla, sono itterica, sono più cinese di Rosy”. Naturalmente questo ennesimo scivolone è diventato virale sui social, con gli utenti che chiedono, ancora una volta, l’intervento del Grande Fratello.

Ma non è tutto. Parlando con Giuseppe Garibaldi, Anita chiede: “Vi chiamano terroni?”, termine dispregiativo per descrivere le persone originarie del sud Italia. L’ennesimo scivolone della concorrente avrà delle conseguenze, oppure gli autori faranno finta di nulla per l’ennesima volta?