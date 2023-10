Nelle ultime ore, Anita Olivieri è finita nella bufera. Prende sempre più piede, infatti, l’indiscrezione secondo cui la bionda manager romana avrebbe un flirt con uno degli autori del Grande Fratello, come testimoniato dal video in cui ne parla, rigorosamente “in codice”, con Rosy Chin.

Ma non è tutto. E’ diventato virale sui social un video in cui si sente Anita lasciarsi andare ad un’espressione chiaramente omofoba: “Comunque ho battuto tutti e quattro questi fr**i!”, pare affermare la concorrente. In realtà, c’è chi sostiene abbia detto “mosci”, altri “flosci”, ma non è chiarissimo.

Ma il peggio doveva ancora arrivare. Poco prima dell’inizio della puntata di ieri, giovedì 26 ottobre, la gieffina ha dato a Beatrice Luzzi della “stron*a” e “pu**ana” perché l’attrice avrebbe preso il posto sul divano che solitamente occupava lei. Nel corso della diretta, com’era ovvio aspettarsi, il video del momento non è stato mostrato, ma non è sfuggito a migliaia di utenti, che l’hanno condiviso su X affinché chi di dovere ne venisse a conoscenza.

Verranno presi provvedimenti nei confronti di Anita?