Nella puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 26 ottobre, Beatrice Luzzi ha deciso di nominare Giuseppe Garibaldi. La liaison tra i due è ormai giunta al capolinea, e l’attrice non ha perdonato al bidello calabrese le frasi a le rivolte durante gli ultimi giorni, mostrate in una clip.

Lo scacco finale è arrivato quando Giuseppe ha detto che la sua coinquilina è una giocatrice. “Non c’è limite al peggio”, ha esclamato Beatrice, la quale ha ricordato che prima della puntata Garibaldi le aveva dato un biglietto d’amore, e gli aveva concesso una seconda possibilità. “C’è stata cattiveria. Sono stata sincera, penso che possiamo chiudere questo capitolo”, chiude la Luzzi.

In seguito, durante le Nomination palesi, Beatrice nomina Giuseppe dopo quello che è accaduto. Il bidello non la prende bene e prova a tirare fuori argomenti che, però, non hanno alcun tipo di riscontro. Garibaldi finisce al televoto per l’eliminazione (è stato votato anche da Grecia Colmenares e Alex Schwazer) e, a termine della puntata, si sfoga in giardino, lasciandosi andare ad alcune affermazioni tutt’altro che eleganti: “Se esco io pago tutta l’Italia, ma tutta! Pago tutta l’Italia per farla votare contro, e lo faccio perché arrivo dove voglio io. Fuori da qui arrivo dove voglio io”.