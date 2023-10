Edoardo Donnamaria ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio in edicola oggi. L’ex vippone, oltre a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip e a replicare alle parole di Alfonso Signorini a Verissimo, il quale ha dichiarato di aver sbagliato il cast della passata edizione del reality show, è stato interpellato, ovviamente, anche sulla fine della turbolenta storia d’amore con Antonella Fiordelisi.

La storia con Antonella Fiordelisi

“Ci tengo a precisare che si è parlato molto di noi per lei, non per me. Fosse stato per me sarebbe stato un rapporto molto più tranquillo, meno travagliato. Io e Antonella non abbiamo un rapporto d’amicizia. Lei disse già nelle Casa che non avremmo potuto mai essere amici, e sono d’accordo. Quando c’è un forte sentimento che finisce male è difficile mantenere un’amicizia, ma col tempo spero di riuscirci. E’ una persona a cui voglio bene, ho passato bellissimi mesi della mia vita con lei”.

Poi, Edoardo ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello, anche se ha ammesso che non l’ha seguita molto fino ad ora: “Non lo sto seguendo molto, ho letto tante critiche, vedo un cast molto tranquillo. Una cosa secondo me incredibile è vedere un ragazzo che dice un “vaffa” e poi si spaventa per averlo detto. Ecco, è un po’ tutto esagerato”.

Il nuovo singolo "Come il mare"

Lo scorso 20 ottobre, lo speaker radiofonico ha lanciato il suo nuovo singolo Come il mare. “Da un po’ il tema che mi piace trattare di più nelle canzoni, e che mi viene naturale, è l’amore. E’ una canzone d’amore e parla di un rapporto sano. I rapporti sani permettono, e devono garantire ad entrambe le persone, la libertà di vivere la propria vita a prescindere dal partner, ma qualsiasi tipo di esperienza si faccia all’interno di una relazione d’amore, è importante farla con rispetto, altrimenti è chiaro che il rapporto finisce”.