Ciò che sta emergendo nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello, se confermato, avrebbe del clamoroso. Stando ad una ricostruzione (tutta da verificare) fatta da diversi utenti su X (Twitter), Anita Olivieri avrebbe un flirt in corso con uno degli autori del programma.

E’ diventato virale un video in cui la bionda manager romana, parlando “in codice” con Rosy Chin si dice “preoccupata” perché è da due giorni che “lo sente poco” e non flirtano più. La gieffina crede che la causa sia rappresentata da “Cip e Ciop”, tradotto Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi.

Anita e Rosy parlano "in codice"

“Adesso aspettiamo solo domani per capire”, dice la chef italo-cinese. “Speriamo, comunque mi dispiace questa cosa”, replica Anita. “Vabbè, lo dici solo perché non lo stai sentendo, ma non sai con certezza le cose”, afferma Rosy. “Sono film mentali miei di questi giorni in cui io e lui non ci siamo parlati. Magari gli dà fastidio di Mirko e Vittorio, sto scherzando…. Però anche se domani non mette le canzoni per me allora è così. Lui ha detto che gli piaccio in tutte le vesti. Comunque lui ha detto che gli piaccio in tutte le vesti – rivela Anita -. Comunque ho questa brutta sensazione, e non è che non mi dispiacerebbe se a lui non piacessi più, ma mi dispiacerebbe che non ci sia più quello ‘scambio di Mikado’ (scambio di attenzioni, ndr), perché è da due giorni che quegli scambi sono finiti”.