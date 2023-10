Dopo aver assistito ad alcuni comportamenti contraddittori da parte di Rosy Chin e Fiordaliso nei confronti di Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi si infuria e decide di prendere le difese del coinquilino, circostanza che provoca un’accesissima lite all’interno della Casa del Grande Fratello.

La cantante non accetta le accuse ricevute e, infastidita, prova a dare spiegazioni: “Noi stavano solo scherzando”. Poi, rivolgendosi a Beatrice, tuona: “Perché ti intrometti? Hai voglia di litigare?”. La cantante poi spiega di aver già chiarito il fraintendimento con Vittorio. Anche Rosy Chin prova ad esporre il suo punto di vista: “Come fai sempre, rigiri la frittata. Ogni volta ti intrometti nel discorso degli altri. Io non ho mai parlato e sparlato di nessuno”, dice la chef rivolgendosi alla Luzzi.

Ferma sul suo punto di vista, Beatrice accusa ancora una volta Rosy di essere stata falsa, e la invita a essere più sincere: “Tu parli delle persone quando non ci sono. Fai così dalla prima settimana, ti invito a smetterla”.

Il faccia a faccia tra le tre donne non sembra placarsi. Rosy e Fiordaliso ribadiscono ancora una volta le loro buone intenzioni nei confronti di Vittorio, e rimproverano Beatrice: “Non sei capace di scherzare in gruppo e di divertirti con i ragazzi. Tu pensi sempre male”. “Sono sei settimane che sparlate di Vittorio!”, replica la Luzzi, che poi aggiunge: “A me dà fastidio che molte persone non vedono la realtà dei fatti”.

La tensione nella Casa è alle stelle e, sicuramente, la questione verrà approfondita da Alfonso Signorini durante la puntata che andrà in onda questa sera.