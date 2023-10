Prosegue l’avventura di Alex Belli a Tale e Quale Show. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha imitato Ligabue, Rosa Chemical, Stash dei The Kolors e Mr. Rain.

A commentare le imprese del “Man” anche una persona che lo conosce molto bene. Ieri, ospite a Casa SDL, Soleil Sorge ha detto la sua sulla performance dell’ex coinquilini nel programma condotto da Carlo Conti. Secondo l’influencer italo-statunitense, Belli ha il talento di saper intrattenere il pubblico e l’ha dimostrato anche con lei al Gf Vip.

Soleil commenta Alex Belli a Tale e Quale Show

“Se lo sto seguendo? Sì assolutamente. E voglio anche spezzare una lancia in suo favore. Questo vale per vip e nip, ma anche per i vari personaggi del mondo dello spettacolo artisti in un’arte o l’altra, l’importante è la capacità di saper intrattenere. E devo dire che in questo Alex è veramente molto bravo e non ho nulla da dire. A parte la storia del nostro rapporto di amicizia, noi nella casa del Grande Fratello Vip abbiamo fatto molto di più. Abbiamo fatto spettacoli, messe in scene teatrali, abbiamo creato mille personaggi e giochi di tutti i tipi. E saperlo fare durante la diretta e con i tempi televisivi non è da tutti e lui ci riesce. Ci vuole della capacità e non tutti ce l’hanno. Alex ce l’ha e in tutto ciò che fa come a Tale e Quale Show, entra nel personaggio, poi ci resta anche troppo. Quindi posso soltanto dire che è bravo”.

Alex ha letto le parole che gli ha riservato la sua amica ed ha piazzato un like ad un tweet che riportava le frasi dell’influencer.