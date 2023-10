Nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha deciso di mettere un punto definitivo alla storia con Giuseppe Garibaldi.

Sempre più isolata dal resto dei coinquilini, per l’attrice non sta attraversando un momento semplice. Dopo l’ultima puntata, Beatrice ha avuto modo di vedere una clip in cui il bidello calabrese alludeva al fatto che lei stesse semplicemente giocando, e poco le importasse di ciò che pensavano i suoi figli. Da quel momento, la Luzzi si è chiusa in sé stessa e qualsiasi tentativo di ricucire il rapporto fatto dallo stesso Garibaldi, è stato per l’attrice del tutto vano. Proprio ieri, infatti, gli ha espressamente chiesto di non parlarle: “Tu per me non esisti più! Evitami. Voglio che mi eviti da oggi in poi, per sempre”.

Beatrice su Giuseppe: "Feroce e infame, mi viene da vomitare"

Poche ore fa, parlando con Fiordaliso, Beatrice ha sottolineato quanto sia stato inaccettabile il comportamento di Giuseppe: “Non è scusabile, quindi è inutile. Mi stava vicino e ho detto è meglio che vada, è tutto inutile, qualsiasi tentativo voglia fare. E’ imperdonabile. E’ di una ferocia e infamità… basta che non provi a starmi vicino perché mi viene da vomitare. E’ inaccettabile, non è un bravo ragazzo, non è buono”.