Alessandro Basciano torna a Verissimo. E’ questo il rumor esploso nelle ultime ore secondo cui il dj ligure sarà nuovamente ospite del salotto di Silvia Toffanin.

A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica su Instagram: “Ultim’ora. Hanno richiamato Sophie e Basciano per l’ennesimo botta e risposta. Sophie ha rinunciato, mentre Alessandro ha accettato. Dunque a breve lo rivedremo a Verissimo”.

Quindi, dopo l’ospitata di sabato scorso, l’ex vippone è pronto a tornare nel programma di Canale 5 per replicare, evidentemente, alle parole della Codegoni, che l’ha anche accusato di averle tirato uno schiaffo. “A Mykonos è successa una cosa grave. Lui mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché un suo amico mi aveva accompagnato a farmi la piastra. Lui è fumantino. Lo schiaffo è una cosa grave e anche in quel caso ha detto ‘mi dispiace ma tu mi hai portato a farlo’. No e basta!”.