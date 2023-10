Lorenzo Amoruso ha rilasciato una lunga intervista al magazine di Lorenzo Pugnaloni.

Dopo la fine della relazione con Manila Nazzaro, l’ex calciatore dei Rangers di Glasgow è alle prese con diversi progetti: “Voglio continuare nel mondo del calcio, commentare le partite, sia in italiano che in inglese, e cercare di migliorarsi visto che il calcio è sempre in evoluzione. La televisione è entrata a far parte della mia vita, non so se avrò altre possibilità per poterci lavorare. Se arriveranno occasioni le valuterò”.

In merito alla nuova edizione del Grande Fratello: “Non lo sto seguendo quest’anno, ho molti impegni la sera e mi diventa difficile. Se ci fosse la possibilità di partecipare? Perché no! Credo sia un veicolo su cui si possa fare tanto bene. E’ chiaro che in qualche maniera concordo con quello che ha fatto Pier Silvio nel dare una dritta importante nel programma, ma è ovvio che ci si debba sentire liberi di dire quello che si vuole senza avere troppi blocchi. Altrimenti si rischia di non essere più se stessi”.

Lorenzo Amoruso sui Basciagoni

Lorenzo Amoruso ha detto la sua anche in merito alla rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “Li ho conosciuti entrambi. E’ una situazione delicata, c’è un bambina di mezzo. Va bene che sono una coppia pubblica e abbiano voluto esternare il tutto, ok. Però fino ad un certo punto. E’ partita la guerra alle accuse, è chiaro che Sophie abbia delle prove come ha dichiarato, quindi se ha voluto fare un’esternazione del genere è sicura di quella che dice. Per quanto conosco Alessandro, non posso dire che siamo amici, lo conosco poco. Però è chiaro se qualcuno ha sbagliato questo lo sanno loro, e se è stata presa una decisione del genere è importante che ci sia rispetto”.