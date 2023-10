Dayane Mello è stata senza dubbio una delle protagoniste, nel bene nel male, della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la sua permanenza nella Casa, infatti, la modella è stata oggetto di numerose critiche, sia per il rapporto con i suoi coinquilini sia per alcune sue azioni, che non sempre sono state apprezzate dal pubblico.

Insieme a lei, nel loft di Cinecittà, c’era Giulia Salemi, sua grande amica. Un rapporto, però giunto al capolinea alcuni mesi fa, quando Dayane ha smesso di seguire l’influencer italo-iraniana sui social. Sulle pagine del settimanale Novella 2000, la Mello ha spiegato i motivi che l’hanno portata a scrivere la parola fine all’amicizia con Giulia.

Dayane Mello, perché è finita l'amicizia con Giulia Salemi

“Non le porto rancore. Si è creata questo mondo un po’ fake della diva, perciò cerca di rendergli onore come meglio può. Io dismetto i panni del personaggio, almeno con gli amici, lei è più orientata all’ostentazione. Con Giulia ci si fa la foto solo per condividerla sui social, o se ci si vede si avvisano i paparazzi. Ha senso? In un anno lei si sarà fatta sentire non più di due, tre volte. E’ inevitabile, a un certo punto si mette in dubbio il valore dell’amicizia. Meglio allontanarsi, la vita reale è un’altra cosa”.

Poi, Dayane Mello ha raccontato che ad oggi è single: “Non ne soffro. Mi diverto e per ora va bene così. Accetterò di legarmi solo a qualcuno per cui ne valga davvero la pena. Ho dovuto superare il lutto di mio fratello, che mi ha spinto a chiudermi al mondo. Ma ora sono tornata a vivere e voglio farlo con spensieratezza. C’’è stata solo una persona negli ultimi anni per la quale ho provato qualcosa di simile all’amore, ma quando mi sono accorta di poterli legare ho fatto mille passi indietro”.

L’uomo in questione è Carlo Gussalli Beretta, attuale compagno di Giulia De Lellis. “Non era il treno giusto”, ha affermato Dayane.