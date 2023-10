Rudy Zerbi si è fidanzato. Il prof di Amici ha ufficializzato la relazione con Grace Raccah, figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, proprietario del marchio di abbigliamento uomo Dan John. Eppure, a Verissimo Rudy si era professato single: “Se sono stato lasciato? Non sono stato nemmeno preso, non è mai iniziata davvero. Mi ha messo in sfida e ha vinto l'altro”.

Ma il settimanale Chi non ne fa mistero e lo scrive a chiare lettere nelle pillole di gossip di questa settimana: "Rudy Zerbi ha una nuova compagna, che ha presentato ufficialmente al suo gruppo di lavoro più intimo. Lei è la giovanissima Grace, figlia dell'imprenditore Daniele Raccah, e i due sono innamoratissimi. La prima uscita pubblica è stata al compleanno del regista di Uomini e Donne Stefano Carriero. Qui nelle foto di rito lei chiamava teneramente Rudy ‘il mio tutto'".

E infatti Grace Raccah non ha mai nascosto questa relazione nemmeno sui suoi social, condividendo foto di vita insieme in occasione dell'evento di Dan John dello scorso settembre. La sintonia è palese, ma scavando nel web si trovano facilmente anche altre immagini di Rudy Zerbi ospite del brand nelle sfilate della scorsa primavera. Chissà perché nell'intervista con Silvia Toffanin non si sia sentito di esporsi su questa nuova relazione, visto che l'attuale compagna, a differenza sua, si era sentita più libera di condividere la gioia di questo amore con i suoi amici e seguaci sui social.