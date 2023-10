Massimiliano Varrese è senza dubbio uno dei protagonisti del Grande Fratello. La sua guerra con Beatrice Luzzi rappresenta di fatto l’unica dinamica interessante della nuova edizione. Ogni scivolone dell’attore viene riportato anche a Valentina Melis, sua ex moglie, come se in qualche modo anche lei dovesse esporsi al riguardo.

L’ex compagna del gieffino ha detto chiaramente che detto chiaramente che se non sta più con Massimiliano un motivo ci sarà, e adesso lo ha raccontato al settimanale Chi. In una lunga intervista rilasciata al magazine, Valentina Melis spiega il motivo del naufragio del suo matrimonio. poi ha preferito non commentare il rapporto che hanno avuto nella casa de GF Massimiliano ed Heidi, mentre ha detto la sua su Beatrice Luzzi.

Valentina Melis, la verità sulla separazione da Massimiliano Varrese

“Noi non ci siamo lasciati perché lui era violento o mi trattava male. Sono deduzioni che ho letto qua e là e che mi hanno fatto male, vaneggiamenti che non corrispondono alla realtà. È stata una storia d’amore molto bella, abbiamo avuto Mia, una bimba desiderata fortemente. Ma poi, come succede, abbiamo iniziato ad allontanarci. La pandemia ci è stata fatale: logorati dalla situazione, da cose lavorative e private, abbiamo iniziato a non andare più d’accordo e ad avere idee diverse sulla vita e sul futuro. Abbiamo provato di tutto per un anno e mezzo, ma era un accanimento che rischiava di portarci a un punto di non ritorno. Così, per il bene nostro e di Mia, abbiamo stabilito che era meglio allontanarci e salvaguardare l’armonia. È stato un atto d’amore verso nostra figlia: pensiamo che vederci sereni e tranquilli, anche se separati, per lei sia meglio che vederci uniti ma per finta.

Perché non sopporta Beatrice? Sarà perché lei è Scorpione come me? Siamo un segno forte, diciamo sempre la nostra, non retrocediamo: forse questa cosa lo destabilizza. Poi lui sui set ha sempre impersonato il cattivo, e anche la Luzzi si porta dietro questo personaggio: forse, anche senza volerlo, questa cosa ha un peso, o magari lo ha solo agli occhi degli altri”.