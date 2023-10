Hanno scatenato una vera e propria bufera le parole di Letizia Petris al Grande Fratello. Mentre parlava con Angelica Baraldi e Rosy Chin, la concorrente si è resa protagonista di un’uscita che ha lasciato i telespettatori senza parole.

“Ci sono dei valori che se me li toccate io divento matta. Che sono famiglia, sess0 e droga”, ha affermato con veemenza Letizia, tanto che in molti credono che non si sia resa conto di quello che ha detto. La clip delle parole della Petris ha fatto immediatamente il giro del web, tanto che Marco Bellavia, ex concorrente del Gf Vip 7, ha commentato: “Non ho capito”.

Anche Samira Lui, l’ultima eliminata, ha commentato la vicenda scrivendo su Instagram: “Cucciola, voleva dire i tre tasti dolenti…”, avallando l’ipotesi che Letizia non si sia resa conta di ciò che ha detto. E’ bene ricordare che, fino all’età di 13 anni, la gieffina è cresciuta all’interno della comunità di San Patrignano, dove i suoi genitori si sono conosciuti e innamorati. Per questo motivo, è difficile che i suoi “valori” comprendano la droga.