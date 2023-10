Sparlare della donna che stai frequentando non è una buona idea, specie se lo fai quando ti trovi nella Casa del Grande Fratello e tutto ciò che fai viene ripreso 24 ore su 24.

“Lei fa le sceneggiate, adesso ha messo il muso e vuole che vada io da lei. Che poi a lei nemmeno frega dei figli. Per lei questa storia è un gioco io mica sono così ingenuo come pensa”, aveva detto Giuseppe Garibaldi a Massimiliano Varrese a proposito di Beatrice Luzzi.

Durante la puntata di lunedì sera, Alfonso Signorini ha mostrato la clip all’ex attrice di Vivere, che comprensibilmente ha reputato imperdonabili le parole del coinquilino. E proprio lui dopo la puntata – invece di dimostrarsi pentito – è tornato a dire cose poco carine sulla donna: “Avrò anche sbagliato, ma pure lei ne dice tante. Il fatto è che lei lo fa senza microfono e poi tante non le mandano in onda. Invece quando dico cose io le trasmettano tutte. Comunque io non volevo dire che lei se ne frega dei suoi figli in senso normale. Da noi in Calabria è un modo di dire per intendere che una donna se ne frega di tutti e fa quello che vuole”.

Beatrice chiude con Garibaldi: "Per me non esisti più"

Ieri sera, Fiordaliso ha suggerito a Giuseppe di chiedere scusa a Beatrice, soprattutto per la frase sui figli. Lui si è avvicinato alla 52enne e le ha detto: “Io ti volevo chiedere scusa per tutto. Volevo solo che sapessi che mi dispiace. Mi interessava farti le mie scuse perché ho sbagliato”. La gieffina non ha sentito storie, e subito dopo le scuse di Garibaldi gli ha detto che per lei è finita, poi si è alzata e se n’è andata in veranda, lontana da lui: “Giuseppe tu per me non esisti più e quindi evitami. E non esisti da oggi in poi e per tutta la vita. Ok hai chiesto scusa, va bene ciao. Ancora? Forse non ci siamo capiti”.