Ginevra Lamborghini è una delle protagoniste della nuova edizione di Tale e Quale Show.

L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, in un’intervista rilasciata a Di Più Tv, ha raccontato cos’ha provato quando le hanno proposto di fare il provino per il programma condotto da Carlo Conti: “Sono sincera: quando mi hanno proposto di fare il provino per Tale e quale show, la prima sensazione che ho provato è stata la paura. Ma poi ho deciso di buttarmi”.

L’ex vippona ricorda con piacere l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia: “Quel reality non mi ha portato solo 'cose' positive (era stata squalificata dal GF Vip per avere pronunciato alcune frasi ritenute offensive nei confronti di Marco Bellavia, ndr), ma sono comunque contenta di avervi partecipato perché mi ha fatto conoscere al grande pubblico, mi ha reso popolare”.

Ginevra a Tale e Quale Show

“A Tale e quale show, però, è tutto diverso - continua Ginevra - Perché qui, per la prima volta, ho la possibilità di fare vedere quello che so fare, di mostrare le mie qualità di cantante. E poi, in questo programma sto imparando molto e mi sto divertendo”.

Superata la paura iniziale e qualche critica, Ginevra ha ricevuto i complimenti di una persona molto speciale per lei: “Di mio padre, Tonino: per me avere la sua approvazione è fondamentale. E ora le spiego perché: vede, io ho sempre sognato di lavorare nello spettacolo, nella musica in particolare, fin da bambina. Papà, però, per me aveva altri progetti: voleva che seguissi le sue orme, che mi trovassi un lavoro ‘vero’”. Ma Ginevra voleva fare la cantante. E ci sta riuscendo: “Per prima cosa ho preso coraggio e ho affrontato mio padre. Gli ho detto che felice non lo sarei mai stata se non avessi provato a realizzare i miei sogni”. E finalmente suo padre capito e “mi ha dato la sua ‘benedizione’, mi ha lasciato andare. Ora che sono arrivata a Tale e Quale Show papà è felice e orgoglioso di me e vederlo così mi riempie il cuore di gioia”.

La liaison con Antonino Spinalbese

“Tra me e Antonino Spinalbese nella Casa c’era una forte simpatia, è vero, però tornati alla realtà abbiamo subito capito che non eravamo fatti per stare insieme. E adesso nella mia vita c’è un altro uomo, Edoardo Casella, il mio grande amore”. Un uomo che non se n’è mai andato in realtà dalla sua vita: “Ci frequentavamo già prima del Grande Fratello Vip, poi ci siamo lasciati quando ho cominciato il reality, però siamo sempre rimasti in contatto. Finché, tre mesi fa, lui mi ha chiesto di riprovarci e io gli ho detto di sì, anche perché ho sempre pensato a lui...”.