Nella Casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese prosegue la sua personalissima guerra con Beatrice Luzzi. Ieri sera, mentre vedeva passare l’attrice davanti a lui ha iniziato a dirgliene di ogni, sostenendo che la Luzzi tenta di raggirare i ragazzini.

“È di una noia, banalità, può provare a raggirare i ragazzini di vent’anni perché ancora sono innocenti, ma con me sbatte contro un palo a parlare di stigmi in giro quando è la prima che infierisce su quello che mi fanno a me in puntata”.

In seguito, l’attore ha continuato ha sparlare della sua acerrima “nemica” anche in giardino con Vittorio Menozzi. In questo caso, Massimiliano ha analizzato gli occhi di Beatrice, dicendo che hanno delle venature gialle e che queste avrebbero un chiaro significato.

Massimiliano, la folle analisi sugli occhi di Beatrice

“Ragazzi io me ne intendo. Lei ha la bile negli occhi. Io osservo tutto, purtroppo per lei è una mia specializzazione. Parlo di una disciplina in cui sono specializzato. Le venature di giallo negli occhi è bile rubina. Si tratta di fegato risentimento, rabbia, rancore. Prima o poi quello ti si mangia, ti logora dentro come un verme.

Devastante quello che fa. Rabbia per attirare rabbia. C’è gente qui dentro come quella che è passata che vive di questo. Lei è in continua ricerca. Perché si nutrono di questa roba e pensano di stare bene. Perché hanno imparato quello. Però se andiamo ad analizzare queste persone, nella loro vita hanno una grande sofferenza che buttano in questo modo sbagliato. Sicuro sta persona ha un odio smisurato per la figura maschile e lo sta dimostrando continuamente. Bisognerebbe andare a vedere lo storico di questa persona. Sicuro 100%. Tant’è che ha detto di aver avuto per anni un conflitto con la figura paterna. E adesso non dico altro che è meglio”.