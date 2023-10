Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. In zona beauty si è verificata un’accesissima discussione tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, con l'attrice che accusa Massimiliano Varrese di essere il principale regista dei malumori dei coinquilini.

“Io ho sentito bisbigli e frecciatine nei miei confronti che mi hanno messo nella posizione di sentirmi poco libera e serena”, ha detto Beatrice. La bionda manager romana, però, non condivide quanto espresso dalla coinquilina e accusa lei di essere stata la causa principale dei loro dissapori: “Noi vediamo come ti comporti, tu tratti male le persone!”, sbotta. A quel punto, Beatrice si sente attaccata e le chiede di fare degli esempi concreti e, molto indispettita, dichiara di non rivedersi nella maniera più assoluta nelle parole di Anita.

Lo scontro tra Beatrice e Anita

“Tu stai sempre a giudicare tutti”, tuona la Olivieri. “Tu hai una visione distorta della realtà”, replica la Luzzi, che poi aggiunge: “E’ troppo facile votare me (si riferisce alle tante Nomination ricevute, ndr)”. “Quante persone sono venute nella tua stanza quando c’è stata la divisione? Quella è la situazione, Bea”, ribatte Anita. “E’ un gioco questo, ricordatelo”, replica la Luzzi. “Una persona come te non l’ho mai conosciuta e spero di non conoscerla fuori”, esclama la Olivieri. “Anita, sei veramente malefica – tuona Beatrice -. Sei cattiva, sei molto cattiva e ingiusta. E comunque stai molto calma con le parole, perché stai veramente esagerando, stai al tuo posto, hai idea di quello che hai detto su di me in prima serata? Sei una mitraglia di cattiverie, quindi ti dico Anita stai al tuo posto, perché hai veramente esagerato!”.