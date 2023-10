Nella Casa del Grande Fratello, Paolo Masella si è dichiarato a Letizia Petris, ma la gieffina gli ha spiegato di avere un fidanzato che l’aspetta fuori. Tuttavia, la ragazza è apparsa molto lusingata dalla corte del macellaio romano, e in molti sono convinti che sotto sotto lei provi qualcosa per lui.

Negli ultimi giorni, Paolo ha deciso di prendere le distanze da Letizia e limitare i contatti fisici. Ieri, la concorrente è uscita dal Confessionale scossa perché ha ricordato il suo cane, e a consolarla ci ha pensato Vittorio Menozzi, che l’ha anche abbracciata. E proprio il gesto d’affetto del modello nei confronti della fotografa a mandare su tutte le furie Masella: “Prima certe cose le facevi solo con me. Ti sto rivalutando come persona”. Le parole del macellaio hanno fatto crollare Letizia, che si è chiusa in bagno a piangere.

Lo sfogo di Letizia Petris

“Ha usato parole pesanti, lui! Ha detto delle cose molto forti. Io ragazze mi sono stancata davvero. Parole brutte e non merita nemmeno queste lacrime. Io non gli voglio più rivolgere la parola. Da oggi in poi io ho chiuso. Sì sto male, mi fa male, starò male ma non voglio parlarci. Non ne vorrei nemmeno parlare. Cosa mi ha detto? Mi attacca perché altri mi stanno vicino. Poi è stato lui a dirmi che voleva allontanarsi un po’ da me perché prova qualcosa. Quindi se lui si allontana e io piango come oggi devo stare da sola? Da chi vado se non posso andare da lui? Io sono uscita, mi mancava il mio cane, c’era Vittorio, Vitto mi ha abbracciato e lui è sbottato. Adesso non mi parla più. Mi ha detto ‘ti sto rivalutando come donna, pensavo facessi così solo con me e invece fai così con tutti’. A un amico io non devo spiegare certe cose e non deve essere geloso di un abbraccio.

Può essere anche geloso se prova qualcosa, ma non deve usare frasi così pesanti. Mi rivaluta come donna perché un amico mi ha abbracciato. Mi ha provocato un dolore grande. Basta, si sta spegnendo la mia energia positiva. Ditegli che con me ha chiuso e finisce qui tutto. Fuori ho già tanti problemi e non li voglio anche qui dentro”.

Paolo Masella e la giustificazione alle sue parole

“Lei sta facendo passare un messaggio molto grave. Io non ce la faccio ragazzi. Questa è una cattiveria gratuita. […] Io ho solo detto che cerca conforto in altri e si comporta come si comportava con me prima. Dice che ho detto ‘hai perso il valore di donna’, ma è impazzita? Non l’ho mai detto e non può far passare questo messaggio. Mi diceva che certi comportamenti che aveva con me erano unici e speciali, adesso che non può farli con me li fa con altri… allora io la rivaluto. Poi ha tante amiche, non ha bisogno di abbracciare altri maschi. Io le chiedo scusa se mi sono fatto castelli in aria”.