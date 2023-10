Soleil Sorge è stata ospite durante l’ultima puntata di Casa SDL. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato di essere felicemente single, ma Sonia Lorenzini l’ha punzecchiata: “Sei una donna, non sei una santa. Senti io volevo dirti che sto ancora aspettando il tuo libro e i 10 euro che mi avevi promesso. Io e lei abbiamo discusso sui social”.

Ovviamente Soleil non è rimasta in silenzio, ed ha replicato alla collega tirando in ballo un gossip che la riguarda. L’influencer italo-statunitense ha accusato Sonia di aver parlato di una sua frequentazione con uno degli attori di Mare Fuori, ma ha aggiunto che sarebbe una fake news.

Il "siluro" di Soleil a Sonia

“Parlando di lei e di sentimenti. E lei diceva di uscire con un attore di Mare Fuori. Peccato che lui è un mio amico e le storie non coincidono. Non ti mando 10 euro ma ti pago in visibilità se vuoi in questo caso. Intanto se vuoi leggiti il mio libro che ti può essere utile. Se devo fare i nomi? A me non piace entrare troppo nelle dinamiche del gossip però volevo buttarla lì per ridere un attimo tra di noi.

Io sono dell’idea che l’eleganza di una persona sta nel raccontare il peccato e non il peccatore, raccontare una storia per divertimento ma non poi entrare nei dettagli. Magari ad una persona può dare fastidio questa cosa e quindi se ne lavano le mani. Io non posso parlare di eleganza? Eviterò di risponderti per gentilezza”.

Sonia Lorenzini replica a Soleil Sorge

“Cosa non coincide Soleil? Sparala. Mi paghi in visibilità? Sì guarda avevo proprio bisogno di te, insegnami la vita. Però adesso andiamo a fondo alla questione. Non ti piace fare gossip e creare dinamiche? Peccato che ne hai costruita una per un intero Grande Fratello. La cosa è venuta fuori per puro caso, non ho mai costruito la mia persona o il mio lavoro sotto il gossip o le relazioni. Quindi se si parla di eleganza forse tu sei l’ultima persona che può parlare. Se vogliamo ricordare la tua persona al GF Vip, l’eleganza è l’ultima parola che ti attribuirei”.