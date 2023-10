Massimiliano Varrese, che nella Casa del Grande Fratello ha trascorso gran parte del suo tempo a litigare con Beatrice Luzzi e a fare una corte “serrata” ad Heidi Baci (prima che quest’ultima decidesse di abbandonare il reality), ha confessato di “avere una persona fuori”.

“Quando è basta è basta. Questa esperienza qui dentro mi ha sbloccato e mi ha aiutato a valutare quello che c’ho fuori. E a lasciarmi finalmente vivere anche una persona che ho fuori nella mia vita, ora non lo so, non lo so vedremo. Forse ora magari uscendo, se lei è libera, se ovviamente sarà rimasta colpita di tutto questo, perché conoscendola sarà… E non è che non ci ho mai pensato in questo periodo eh. E’ rimasta sicuramente colpita… lo sai qua si è in una bolla pazzesca.

Però mi è servito magari a rivalutare fuori, a lasciarmi andare completamente e apprezzare totalmente anche questa persona che sta fuori. Io ci ho sempre pensato. Cioè quando vivevo sta cosa, io comunque dentro di me facevo le mie riflessioni, mica sono scemo”.