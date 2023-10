Nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha discusso in maniera accesissima con Rosy Chin e Fiordaliso, accusando le due coinquiline di parlare male alle spalle di Vittorio Menozzi.

Peccato che, alcune ore dopo, il modello parmigiano, parlando con Anita Olivieri, ha detto: “Se hai un problema di questo tipo, invece di fare la paladina della giustizia, vieni da me e dimmi ‘attento che Rosy ha detto questa cosa, secondo me non è giusta…’”.

Dal canto suo, Beatrice ha chiarito: “Non l’ho fatto perché altrimenti tu saresti andato da Rosy e avresti chiarito, e lei non avrebbe avuto più il pretesto”. Insomma, la Luzzi è sempre più sola dopo che Vittorio, uno dei pochi alleati che aveva nella Casa di Cinecittà, sembra avergli voltato le spalle. Ed appare piuttosto evidente come il ragazzo si stia facendo influenzare dal giudizio del resto degli inquilini su Beatrice.