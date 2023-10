Nelle ultime ore, Anita Olivieri è finita nella bufera. Prende sempre più piede, infatti, l’indiscrezione secondo cui la bionda manager romana avrebbe un flirt con uno degli autori del Grande Fratello, come testimoniato dal video in cui ne parla, rigorosamente “in codice”, con Rosy Chin.

Ma non è tutto. E’ diventato virale sui social un video in cui si sente Anita lasciarsi andare ad un’espressione chiaramente omofoba: “Comunque ho battuto tutti e quattro questi fr**i!”, pare affermare la concorrente. In realtà, c’è chi sostiene abbia detto “mosci”, altri “flosci”, ma non è chiarissimo.

Ad ogni modo, le parole di Anita hanno scatenato un vero e proprio terremoto su X (Twitter), dove gli utenti stanno chiedendo a gran voce che vengano preso provvedimenti severi nei suoi confronti.