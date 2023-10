Durante il weekend, sulla Casa del Grande Fratello sono sorvolati due aerei per Heidi Baci. Uno in particolare portava un messaggio piuttosto chiaro: “L’Italia è con Heidi and family”.

I concorrenti si trovavano quasi tutti in giardino e sono rimasti spiazzati, soprattutto Fiordaliso: “Ma cosa vuol dire scusate? Mi fa piacere per Heidi. Che gli italiani stanno dalla sua parte? Meglio per lei allora ragazzi. Non lo so, mi fa piacere per lei però io non sono d’accordo e lo ribadisco”.

Poco dopo, Massimiliano Varrese, che secondo Heidi gli ha rovinato l’esperienza al GF, è andato in crisi e ha deciso di parlarne con Angelica, Mirko e Paolo: “Ragazzi non sono per nulla tranquillo. Come mai? Per gli aerei che sono passati. Però anche basta dai. La storia è chiusa. Più chiaro di così non potrebbe essere. Ok tutto, ma è una cosa archiviata spero passi. Adesso che devo fare ancora?”.

I concorrenti discutono degli aerei per Heidi Baci

Gli inquilini hanno continuato a discutere dell’aereo per Heidi anche la scorsa notte. “Avete visto l’aereo per Heidi ragazzi? Vuol dire che fuori è successo un bel casino per questa cosa qui, quindi tutti sono con Grecia per quello che lei ha detto contro Max anche per il video. Secondo me è successa una cosa grossa – ha detto Fiordaliso -. Cioè vi rendete conto? Per questo io vi anticipo che Grecia non esce a questo giro. Perché lei è andata contro Massimiliano e a favore di Heidi. C’è proprio una fazione che sta con Heidi. Ma anche bella potente e questi aerei ne sono la dimostrazione”.

Ciro si è detto d’accordo con la cantante: “Vero, due aerei per Heidi sono tanti. Soprattutto se pensate che lei non è più in gioco. Vuol dire che fuori ha un bel seguito e si è smosso qualcosa di forte. Adesso staremo un po’ a vedere cosa succede in puntata”.