Dopo mesi caratterizzati da rotture, liti, pianti e “drama” di ogni genere, tutto rigorosamente spiattellato sui social, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno finalmente trovato la serenità che i loro numerosissimi fan si auspicavano.

Terminata, non senza polemiche, l’avventura al Gran Hermano Vip, la modella di origini venezuelane si è trasferita stabilmente a Verona, città nella quale sta vivendo la sua favola d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma, nelle ultime ore, ha iniziato a circolare una voce che ha scatenato i seguaci della coppia nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo alcuni rumors, infatti, i due ex vipponi potrebbero partecipare all’edizione invernale di Temptation Island, alla cui conduzione ci sarà sempre Filippo Bisciglia.

Un’indiscrezione che, però, non sembra trovare alcun tipo di conferma, anzi, è stata prontamente smentita da Deianira Marzano: “Notizia fake, assolutamente no”, ha scritto in una storia su Instagram l’esperta di gossip. Dunque, almeno per il momento, non c’è all’orizzonte una possibile partecipazione ad un qualsiasi reality per Oriana e Daniele, che hanno tutta l’intenzione di concentrarsi esclusivamente sulla loro relazione.