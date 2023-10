Beatrice Luzzi non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi dopo quanto accaduto con Giuseppe Garibaldi. Nonostante i tentativi del bidello calabrese di ricucire lo strappo con l’attrice, quest’ultima, al risveglio, ha fatto chiaramente intendere che la sua volontà è quella di archiviare definitivamente la breve liaison con il coinquilino.

“Giuseppe è un gran cafone e non ci tornerò mai insieme”, ha detto Beatrice. Ieri sera, al termine della quindicesima puntata del Grande Fratello, la Luzzi si è fatta consegnare la lettera che le aveva scritto Giuseppe perché era sicuro del fatto cha sarebbe uscito. Beatrice ha iniziato a leggerla posizionandosi proprio sotto ad una delle telecamere del giardino, svelando di fatto ciò che le ha scritto Garibaldi.

La lettera scritta da Giuseppe a Beatrice

“Bea, scrivo questa lettera perché scrivere mi aiuta a esprimere meglio quello che sento e penso. La nostra storia se così si può definire non è andata per come doveva andare, o per come io avessi mai immaginato che andasse. Il mio pensiero su di te è sempre stato positivo. In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere, affascinante, dolce, istintiva e soprattutto libera, libera di pensare e agire. Ho sempre messo in primo piano i tuoi pregi, andando oltre e non pensare più come ti descrivevano.

Mi voglio nuovamente scusare per quello che ho detto ma vorrei anche che tu mi capissi. Non sono mai stato un giocatore, e non mai ho pensato che tu giocassi. Forse anche se l’ho detto, ma la tristezza, la delusione e la pressione mi hanno portato a fare alcuni sbagli e dire cose che non pensavo. Spero che una volta usciti… Giuseppe”.

Le parole di Giuseppe non hanno fatto cambiare idea a Beatrice che, pochi minuti fa, si è anche lamentata del fatto che ad abbandonare la Casa sia stata Valentina Modini e non Garibaldi: “Hanno fatto uscire una donna spiritosa e autoironica come Valentina per far rimanere un cafone!”, ha tuonato l’attrice.