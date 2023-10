Alcuni giorni fa, durante alcune confidenze con Giampiero Mughini, Beatrice Luzzi ha attaccato Giuseppe Garibaldi, lasciandosi scappare un’affermazione volgare: “Con me non è stato sincero. Ha anche detto una frase orrenda sui miei figli. Con me è stato un figlio d’una mig**tta!”.

Alfonso Signorini, durante la puntata del Grande Fratello di ieri sera, ha mostrato la clip al calabrese, che ovviamente non l’ha presa bene. Durante la pubblicità Garibaldi è sbottato ed ha offeso Beatrice: “Qui la cosa non mi piace. Io parlo una volta male di lei e tutti mi attaccano, lei invece niente. Scusa mamma se ti faccio sentire queste cose orribili da una cretina che non si abbassa mai”.

Fiordaliso bacchetta Giuseppe

Al termine della puntata, Fiordaliso ha consigliato a Giuseppe di parlare meno e fare attenzione alle parole che usa: “Tu devi iniziare a pensare di più prima di parlare. A una signora certe cose non si dicono. Anche stasera hai detto cose sbagliate. Tu parli di pancia e dici un sacco di strafalcioni. Ed è meglio che stai zitto. Io da pubblico ti avrei mandato a casa te fidati. Non perché voglio più bene a Valentina. Però da pubblico hai fatto più errori. Tu sei rimasto perché sei dentro alle dinamiche. E ripeto anche stasera hai sbagliato. Così come quando hai detto ‘era lei che veniva nel mio letto’. Certe cose non si dicono ad una donna.

Con crudeltà ti dico che per quello che hai detto meritavi di uscire. Dici sempre che cambi e che starai più attento e poi ne combini un’altra. Devi stare attento tu con le parole. Sai che io sono una zia anche per te e voglio dirti quello che penso così magari capisci”.