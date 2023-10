Cesara Buonamici ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale, tra le altre cose, ha svelato le modalità con le quali sceglie i concorrenti del Grande Fratello da rendere immuni.

Benché l’opinionista sia molto apprezzata, le sue scelte continuano a far discutere: nelle ultime due puntate, infatti, la giornalista ha deciso di salvare Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, due personaggi molto discussi e non particolarmente apprezzati dal pubblico che commenta il reality sui social, e che li vorrebbe fuori dalla Casa.

Proprio del modo i cui sceglie i concorrenti da rendere immuni ha parlato nel corso dell’intervista: “E’ un giudizio legato al momento e alla situazione del gioco. Bisogna, secondo me, essere giusti in relazione all’attimo in cui si salva qualcuno”.