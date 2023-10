La scorsa settimana, Alex Schwazer aveva minacciato di lasciare la Casa del Grande Fratello se non fossero spuntati fuori i video/audio nei quali Beatrice Luzzi diceva di essere interessato a lui.

Durante la puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha detto che non esistono né video né audio che possano confermare le parole del marciatore, e lui ha di fatto ritrattato decidendo di restare nella Casa di Cinecittà. “Io non ho mai visto il Gf e pensavo che venisse tutto ripreso e registrato, poi mi hanno spiegato che non è così. Visto che ho lottato tanto per un'accusa più grave non mi va di farmi dire che mi sono inventato una cosa per fare il regista. Io qui ho tutto un altro obbiettivo”. Ovviamente, quando accaduto non è andato assolutamente giù a Beatrice, che gli ha detto di vergognarsi: “Non mi va che però passi che io quelle cose le ho dette, perché non è così. Però anche se fosse stato non avrei detto nulla, un vero un signore non va in una situazione delicata a fare dell'inutile cattiveria”.

Al termine della puntata di ieri, Beatrice ha poi svelato di essere a conoscenza di un segreto di Alex: “Sto mitomane. Che poi ce ne ho una da dire io su Alex, prima o poi la sgancio! La dico direttamente ad Alfonso, sai che risate si fa quando glielo dico!”. Ma cosa avrà mai da nascondere il marciatore?