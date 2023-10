Ieri sera è andata in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello. Ad abbandonare la Casa è stata Valentina Modini, mentre a finire in nomination sono stati Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda Torresan.

Durante la diretta di ieri è stato affrontato il tema relativo al rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. L’attrice sembra essere ferma sui suoi passi e non ha alcuna intenzione di ricucire il rapporto con il bidello. Quest’ultima ha dimostrato di essere piuttosto altalenante: in alcuni momenti vorrebbe riavvicinarsi, in altri, invece, non pare voglia ricomporre la frattura. Il comportamento ambiguo di Giuseppe non ha convinto il pubblico, il quale ritiene che il gieffino stia facendo solo strategia. Garibaldi, infatti, ha dichiarato di temere di uscire dal gioco e, consapevole del fatto che chi va contro Beatrice rischia di essere eliminato, potrebbe aver deciso di sotterrare l’ascia di guerra nei suoi confronti per seguire un piano ben preciso.

Piano che Giuseppe potrebbe aver messo in atto durante la nomination: infatti, a sorpresa, ha nominato Alex Schwazer, spiegando di aver riflettuto e che forse le accuse che il marciatore aveva lanciato a Beatrice potrebbero essere infondate, dal momento che non esiste nessun video/audio a provarlo.

Al termine della puntata, Garibaldi ha confessato al gruppo di aver nominato Alex, ma alcuni dei suoi coinquilini non hanno apprezzato la mossa del bidello. Paolo Masella, in particolare, ha contestato al compagno di aver nominato il marciatore senza una particolare motivazione, aggiungendo che avrebbe dovuto nominare Beatrice in quanto lo ha definito “figlio di una mig**tta”. Giuseppe ha spiegato di non aver nominato la Luzzi perché la sua è stata una reazione a ciò che le ha detto lui nei giorni passati. Anche Angelica Baraldi, che continua a tessere una tela fittissima e puntualmente è tra gli immuni, non ha gradito la scelta del bidello.