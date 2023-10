Tira aria di crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, e con il passare dei giorni le voci su una presunta rottura si fanno sempre più insistenti.

Complice l’assenza di contenuti social “di coppia”, in molti stanno ipotizzando che la storia d’amore tra i due ex volti del Trono Over di Uomini e Donne stia attraversando un forte momento di crisi. Salvo un breve periodo in cui si mormorava di un presunto tradimento da parte dell’ex cavaliere salernitano, la loro relazione sembrava proseguire a gonfie vele, nonostante le intromissioni dell’ex compagno della Platano, Riccardo Guarnieri.

Ma, nelle ultime ore, una seguace di Deianira Marzano ha informato l’esperta di gossip di una “maretta tra Alessandro e Ida, ma non lo dicono. Voci di paese”. A questa segnalazione ne è seguita un’altra che andrebbe a confermare il pettegolezzo in merito ad un presunto tradimento da parte di Alessandro: “Mia sorella lavora nel suo salone. Pare che lei abbia trovato dei messaggi di una ragazza, dove lui l’ha invitata a partire un fine settimana, mentre a lei diceva che era una riunione di lavoro e doveva assentarsi”.

E’ bene specificare che al momento si tratta di mere indiscrezioni da prendere con le pinze. Né Ida Platano né Alessandro Vicinanza, infatti, hanno confermato o smentito le voci che circolano sui social.