A distanza di diverse settimane dall’annuncio della rottura, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sarebbero incontrati per la prima volta.

Dopo giorni trascorsi a svelare diversi retroscena sulla fine della loro storia d’amore tra interviste a Verissimo e frecciatine social, i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip pare abbiano avuto modo di vedersi di persona. Dopo cinque mesi dalla nascita della piccola Céline Blue, Sophie ha rivelato nel salotto di Silvia Toffanin di essere stata tradita da Alessandro, il quale, dal canto suo, ha smentito quanto sostenuto dall’ormai ex fidanzata, negando di averla tradita durante il soggiorno a Ibiza con Luzma Cabello. Il dj ligure ha accusato la famiglia della Codegoni di averla influenzata affinché lo lasciasse.

La scorsa settimana, Sophie ha anche raccontato di aver subito una violenza fisica in quanto Basciano l’avrebbe colpita con uno schiaffo: “A Mykonos è successa una cosa grave. Lui mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché un suo amico mi aveva accompagnato a farmi la piastra. Lui è fumantino. Lo schiaffo è una cosa grave e anche in quel caso ha detto ‘mi dispiace ma tu mi hai portato a farlo’. No e basta!”. Ma anche in questo caso, Alessandro ha smentito quanto dichiarato dalla sua ex.

L'incontro tra Sophie e Alessandro

Dopo due settimane i due si sarebbero incontrati in un locale, come riferito da una follower di Deianira Marzano: “Sono una ragazza che lavora alla porta all’evento di Facchinetti. C’era il mondo, ci sta un’ala interna ed una esterna. Sophie e Alessandro erano lì separatamente, poi si sono incrociati. Li avevo praticamente ad un metro, hanno parlato per pochi secondo, lui le ha detto qualcosa. Lei ha risposto e poi si è allontanata. Erano bellissimo, io ci spero ancora. Vederli vicini anche per un istante è stato emozionante”.