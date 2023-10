Tira aria di crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. A quasi un anno dalla loro uscita da Uomini e Donne, la relazione tra l’ex dama e l’ex cavaliere potrebbe essere arrivata già al capolinea.

Ad alimentare i sospetti su una presunta crisi di coppia, il silenzio social e quelle strane storie pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Del resto questa non sarebbe certo la prima volta che su Ida e Alessandro circolano voci di una presunta rottura. Ma come stanno realmente le cose tra loro? Questa volta è finita davvero o è solo l’ennesima voce infondata?

Questa volta il rumor sembrerebbe essere fondato. A confermarlo è stato anche Lorenzo Pugnaloni, sempre molto informato quando si parla di protagonisti ed ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi: “Che tiri aria di crisi è evidente. Mi auguro non si siano lasciati. Li rivedremo presto? Boh”.

Lo scorso settembre, Ida e Alessandro furono ospiti nello studio di Uomini e Donne. “Siamo stati parecchio in giro, ci stiamo vivendo davvero tantissimo. Ci sono stati anche dei momenti bassi, come in tutte le coppie. Sotto questo viso d'angelo, c'è dentro un tremendo. Sembra tranquillo e sereno, poi piano piano uno conosce il carattere dell'altro. Ogni tanto se ne va in crisi”. Alessandro ha detto la sua a riguardo: “In questa storia abbiamo sempre avuto un problema, se di problema si può parlare, che è la distanza. Questa distanza, abbiamo cercato di abbatterla con tutte le nostre forze. Ci vediamo tutte le settimane, ma se sfora una settimana e diventano quindici giorni, io vado in crisi. Poi, sono capitati dei momenti in cui pur stando insieme, avverto una solitudine e le faccio presente i miei stati d'animo e le mie emozioni". Ida ha aggiunto: "Diventa debole in quei periodi lì, fa dei passi indietro e dopo ritorna”.

Il desiderio di convivenza

Alessandro Vicinanza ci ha tenuto a rimarcare che il figlio di Ida Platano sta spesso con loro, anche se non lo sbandierano sui social: "Suo figlio sta spesso con noi e ho iniziato a vivere Ida come mamma, non solo come l'ho conosciuta io. Abbiamo creato una bella sintonia. Quando ancora non stavamo insieme, già dicevo che tra noi c'è una bella sintonia e reciprocità. Ciò che mi dà forza sono le emozioni che provo per lei in continuazione. Poi, ogni tanto ho le mie debolezze. Sono molto geloso. Quando non la vedo per un po' di tempo, mi inizia a mancare e vado in confusione". Ida Platano ha replicato a Gianni Sperti che le ha chiesto se stiano pensando alla convivenza: “Io sì. Alessandro non si sposterebbe mai a Brescia. Io ho il mio lavoro, un figlio, magari gli faccio finire le medie e poi potrei trasferirmi a Salerno. Quindi si parla dell'anno prossimo”.

Ida Platano su Riccardo Guarnieri

E ha concluso: "Riccardo Guarnieri? Non l'ho più sentito. Oggi sono serena e tranquilla, ho una stabilità. Certo, è normale, in una coppia si litiga, si discute. Dopo la mia storia con Riccardo ho capito tante cose, dagli errori si impara e queste cose mi sono servite a provare a non sbagliare ancora. Magari prima volevo tutto e subito, volevo creare una famiglia, ho spinto troppo con Riccardo. Ora non faccio più quelle pressioni".