Nicole Murgia è stata una delle protagoniste del cosiddetto Van gate, esploso nella Casa del Grande Fratello Vip durante la settima edizione.

Il Van gate al Gf Vio 7

L’attrice romana, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, pensando di non essere ripresi e dopo aver staccato il microfono ambientale del van, si lasciarono andare ad alcune pesanti affermazioni, in particolare su Daniele Dal Moro e la sua relazione con Oriana Marzoli. In seguito emerse che il volto di Forum aveva toccato le protesi del seno della Murgia, circostanza che sollevò un enorme polverone e ferì profondamente l’allora fidanzata di Donnamaria, Antonella Fiordelisi.

Ieri, durante un viaggio in treno, Nicole ha risposto a numerose curiosità dei suoi follower su Instagram. L’ex vippona ha svelato con quale dei suoi ex coinquilini della Casa di Cinecittà si sente legata: “Credo che questo si vede in maniera chiara sui social. Sicuramente Luca Onestini, Micol, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Tavassi e Oriana”. E a chi le chiede se sarebbe disposta a riallacciare i rapporti con le persone con le quali non andava d’accordo al Gf Vip, la Murgia risponde: “Dipende. Sicuramente farei difficoltà a diventare amica con una persona molto distante da me nei modi o nel modo di pensare. Sicuramente il GF è finito da tempo, quindi rancori legati al programma non esistono. Per me è acqua passata”.

Nicole e il rapporto con Donnamaria

Poi, Nicole ha parlato della relazione tra Tavassi e Micol: “Io li adoro. Vedo due ragazzi che si sono trovati, che si amano e che sono belle anime entrambi, quindi sono super felice per loro”. Ed in merito alla partecipazione della Fiordelisi a Pechino Express: “Le faccio un in bocca al lupo”. E su Edoardo Donnamaria: “Quello che penso di lui l’ho sempre detto in Casa. Voglio bene ad Edo nonostante incomprensioni avute una volta usciti. Ci siamo confrontati, il bene per me non era mai cambiato”.

Infine, la Murgia parla del rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova: “Luca è un mio amico, Ivana è una mia amica. Ovviamente con Luca ci sentiamo e vediamo sempre, ma al di là di questo il rapporto è loro. Sono due persone intelligenti che si vogliono bene, io non mi intrometto né mi espongo. Sanno che per qualsiasi cosa ci sono. E basta con quelle cattiverie orrende che scrivete solo perché sono amica di Luca. Ma nel 2023 ce la fate a fare ragionamenti intelligenti o siamo ancora nel Medioevo?”.