Dopo una lunghissima pausa dai social e le voci circa un periodo complicato, Belen Rodriguez si è palesata nuovamente ed ha anche pubblicato delle dediche al nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni.

La vendetta di Belen Rodriguez

Ma, secondo Dagospia, potrebbe trattarsi di una sorta di venedetta nei confronti di Stefano De Martino: “Ma non è che questo ritorno mediatico di Belen Rodriguez, dopo un periodo di assenza, sia un po’ eccessivo? 'Auguri a te che sei l’immenso per me', scrive del compagno Elio Lorenzoni e vai con post e storie Instagram. A Milano dicono che sia quasi una esibizione di felicità per vendicarsi di chi l’ha tradita. In ogni caso, Lorenzoni ‘ha cuccato bene’, come gli ha urlato una persona per strada”.

La showgirl argentina ha anche condiviso una citazione: “Quando ti prendi gioco di una persona buona, preparati perché la vita ti ferirà il doppio”. E secondo il quotidiano Il Messaggero anche questa sarebbe una frecciatina all’ormai ex marito: “La showgirl argentina non comunica con i suoi follower solo attraverso foto e video ma anche con testi di varie canzoni o immagini che riportano qualche citazione o frase che l’ha colpita e le cui parole, forse, sono riferite a qualcuno in particolare. L’ultima storia postata sarà una frecciatina a Stefano De Martino? Di sicuro in molti hanno pensato che il messaggio fosse una frecciatina all’ex marito con il quale Belen si è separata, per l’ennesima volta, l’estate scorsa”.