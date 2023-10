Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese. Ancora. Anche nella puntata di giovedì 26 ottobre del Grande Fratello. I due maggiori protagonisti di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono sfidati al televoto dopo essere finiti in nomination durante la puntata di lunedì 23 ottobre.

Il perdente fra i due sarebbe andato in nomination con Valentina Modini, uscita sconfitta dal televoto della passata puntata. E a doversi sottoporre al giudizio del pubblico insieme a Lady Fagiana è proprio Massimiliano Varrese.

Gli inquilini sono poi stati chiamati ad esprimere le proprie nomination per decretare chi affiancare ai due già nominati al televoto che deciderà chi sarà eliminato nella puntata di lunedì 30 ottobre. Da ieri sera sono nominabili anche i nuovi arrivati, ovvero Mirko Brunetti, Jill Cooper e Giampiero Mughini.

Preferiti della Casa e quindi immuni sono Alex Schwazer, Rosy Chin, Jill Cooper, Anita Olivieri e Fiordaliso. Cesara Buonamici dà l’immunità a Ciro Petrone e Vittorio Menozzi. Fra le nomination, spicca quella di Beatrice Luzzi nei confronti dell’ormai ex Giuseppe Garibaldi.

A finire in nomination sono quindi Massimiliano Varrese, Valentina Modini, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Grecia Colmenares. Fra questi quattro inquilini il pubblico deve scegliere con il televoto chi sarà eliminato nella puntata di lunedì 30 ottobre. A dover lasciare la Casa sarà il concorrente meno votato alla fine del televoto.

Intanto, a finire nel mirino degli utenti, è stata Angelica Baraldi. La gieffina, durante le Nomination palesi, era stata nominata “a caso” da Giampiero Mughini, che si era affidato alla sorte per decidere quale dei suoi coinquilini nominare. Terminate le nomination, Angelica si è diretta in salone dove ha chiesto a Vittorio Menozzi di non nominarla, “altrimenti sarebbe finita in Nomination”. Circostanza che rappresenta, di fatto, una violazione del regolamento.