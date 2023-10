Il televoto più atteso di questa nuova edizione del Grande Fratello si è concluso, com’era facilmente pronosticabile, con la vittoria di Beatrice Luzzi. Non c’è stata alcuna gara tra l’attrice, concorrente preferita del pubblico, e Massimiliano Varrese, sebbene Alfonso Signorini abbia fatto credere tutt’altro all’ex Carramba boy.

Il 66% delle preferenze sono andate a favore di Beatrice Luzzi, mentre il 34% ha votato Massimiliano Varrese, al quale, però il conduttore ha fatto credere ben altro, fomentandolo: “Hai ricevuto tanti voti a favore, non è stata una vittoria netta! Almeno più della metà era anche a tuo favore”.

Ma come è possibile? Se così fosse la vittoria sarebbe spettata ovviamente a Massimiliano e così chiaramente non è stato. Al termine della puntata Massimiliano si è sentito così convinto di essere amato fuori dal reality, al punto di sentirsi così forte in vista del prossimo televoto: “Significa che la prossima scavalco!”, ha esclamato convinto. Sì, vabbè…!

Ad intervenire nel corso della puntata è stato anche Valentino, uno dei figli di Beatrice Luzzi, che attraverso le sue Instagram stories ha sottolineato la differenza di percentuali.