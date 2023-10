Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 26 ottobre, Mirko Brunetti ha ricevuto una lettera dalla sua storica ex Perla Vatiero, la ragazza con cui aveva deciso di partecipare a Temptation Island.

Una lettera piuttosto emozionante quella scritta e letta dalla stessa perla con la voce rotta dalla commozione, circostanza che ha sorpreso i telespettatori.

La lettera di Perla Vatiero

“Ciao Mirko, inutile dirti che ti seguo. Conoscendomi, sai che non faccio cose a caso, ti mando però questa lettera, perché tu sei dentro e non sai quello che succede fuori. Dopo la scorsa puntata, ho postato il famoso messaggio cancellato, perché sai che sono una persona chiara e sincera. Sono stata più volte tirata in ballo, come se fossi io la causa dei vostri problemi. Spero vengano fuori le cause della vostra rottura. Ho visto che finalmente stai aprendo gli occhi: lasciati andare, racconta chi sei e chi sei stato in questi cinque anni. Non dimenticare tutto, abbiamo avuto grandi progetti, che nel bene e nel male ti hanno fatto crescere.

Ora è una persona diversa che ti sta parlando, più matura, che ti augura ogni bene. Ad oggi mi sono resa conto che il dolore non lo superi con un’altra persona. Tu sei stato l’amore più grande della mia vita e sei importante per me. In latino importante significa ‘portare dentro’, ed è proprio così: io ti porterò dentro di me”.

Parole che hanno spiazzato Mirko, che mai si sarebbe immaginato una lettera di tale spessore. Il gieffino ha spiegato che la rottura non è avvenuta a causa di Greta Rossetti, l’ex tentatrice con cui aveva deciso di lasciare il programma: “Io e Perla ci stavamo solo facendo del male a vicenda, era diventata una relazione tossica”.

Le parole della Vatiero non hanno lasciato indifferente Greta. La modella, al termine della puntata, l’ha attaccata attraverso una Instagram story: “Mi è stato detto che io sono andata in puntata a fare i teatrini. Ma un conto è discutere di un sentimento reale, un conto è aggrapparsi ad una relazione terminata cinque mesi fa per fare hype”. Pochi istanti dopo, però, l’ex tentatrice ha rimosso la storia.