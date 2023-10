A distanza di alcuni giorni dal caso Alex Schwazer, nella Casa del Grande Fratello è stata pronunciata una nuova bestemmia. O quantomeno presunta, visto che l’audio è di bassa qualità e le imprecazioni sono dette a mezza bocca.

In questo caso l’artefice è Vittorio Menozzi, che è stato immortalato in un video mentre era intento a tirar fuori una pentola da un mobile della cucina. A causa della difficoltà nell’afferrarla, il modello si è lasciato scappare un “*orca mad*sca!”.

Al contrario di quanto successo per Alex Schwazer (la cui presunta bestemmia è stata riferita da Letizia Petris, ma non c’è un video), quella di Vittorio Menozzi è stata trasmessa. L’imprecazione è la stessa pronunciata da Stefano Bettarini e, in quell’occasione, l’ex calciatore fu squalificato.