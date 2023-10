Bufera nella Casa del Grande Fratello. Alex Schwazer avrebbe bestemmiato, e perfino i suoi coinquilini se ne sono accorti. Alfonso Signorini e la sua squadra lo puniranno con una squalifica o lo grazieranno?

Nel corso degli anni, la produzione non ha mai perdonato ai concorrenti le imprecazioni. Diversi gli inquilini ad essere squalificati per aver pronunciato una bestemmia, detta a mezza bocca o del tutto storpiata. Emblematico è il caso di Riccardo Fogli, squalificato dal Gf Vip 7 a nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella Casa. In queste ore, a finire nel calderone è stato il campione olimpico di Pechino 2008, probabilmente il concorrente più "protetto" di questa edizione.

A vuotare il sacco sulla bestemmia di Alex Schwazer è stata Letizia Petris che, parlando con Anita Olivieri e coprendosi il microfono con la mano, ha detto: “Prima Alex ha bestemmiato!”. Anita le ha chiesto di ripetere: “Prima Alex…?”. “Ha bestemmiato!”, ha chiosato la Petris.

Quando Letizia ha confessato che Alex ha bestemmiato, la regia ha prontamente cambiato inquadratura. Nonostante ciò, il filmato è diventato virale e i telespettatori stanno chiedendo a gran voce l’estromissione dal reality dell’atleta. Ipotesi che, a dirla tutta, tendiamo ad escludere categoricamente. In primis, perché il video con la presunta bestemmia non c’è, e in secundis perché, come detto in precedenza, Schwazer è “protetto” dalle alte sfere del programma.