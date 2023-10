La nuova edizione del Grande Fratello stenta a decollare, e Alfonso Signorini e la squadra di autori stanno provando di tutto pur di risollevare le sorti del reality show. Come ad esempio l’ingresso di Mirko Brunetti, 26enne rietino reduce dall’esperienza nella decima edizione di Temptation Island, nella quale ha partecipato insieme all’allora fidanzata Perla Vatiero. Durante il falò di confronto, infatti, le strade dei due si sono divise, e lui ha intrapreso una relazione con l’ex tentatrice Greta Rossetti, con la quale, però, le cose non procedono per il verso giusto.

In realtà, stando alle versioni fornite dai diretti interessati, ci sarebbe stato un forte litigio che ha scatenato una crisi mai superata. Mirko ha affermato di essere “in crisi”, salvo poi ammettere di essere ancora innamorato di Greta.

Tuttavia, il 26enne rietino ha raccontato che a provocare il litigio sappiamo essere stata una chat tra lui e Perla di cui la Rossetti era entrata in possesso dopo aver scoperto che entrambi erano presenti allo stesso evento alla Milano Fashion Week. Si trattava di un messaggio cancellato dal ragazzo che ha indotto Greta a dubitare che tra Mirko e la sua ex potesse esserci un ritorno di fiamma. Dal canto suo, il gieffino ha precisato che il messaggio riguardava una questione lavorativa.

La stessa Greta, però, durante un intervento sui social, ha smentito le parole dell’inquilino della Casa: “Non è vero che nel messaggio si parlava di lavoro”. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Deianira Marzano. Secondo l’esperta di gossip, amici in comune di Mirko e Perla avrebbero organizzato un incontro tra i due e, per nascondere quanto accaduto, avrebbero messaggiato al fine di accordarsi sulla versione da fornire.

Intanto, stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il Grande Fratello starebbe pensando ad un confronto a tre tra Mirko, Perla e Greta: “Potrebbero arrivare in puntata le due ex di Mirko o presunte tali”.