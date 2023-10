Sono stati diversi gli ex concorrenti del Grande Fratello che hanno commentato questa edizione. Da un lato c’è chi ha apprezzato la nuova linea imposta al reality, dall’altro c’è chi l’ha duramente criticata. Un’ex vippona, in particolare, si è scagliata in più di un’occasione contro il programma.

Elenoire Ferruzzi contro Varrese e Anita

Elenoire Ferruzzi ha commentato l’ultima puntata del GF su Twitter. L’ex vippona ha attaccato in particolare Massimiliano Varrese e Rosy Chin, mentre ha espresso simpatia per Beatrice Luzzi: “Quel Varrese un criceto cattivo. Invece amo Beatrice. Rosy Sembra l’etichetta della vecchia Romagna. Quell’Anita che c***a, è convinta di essere una strabella ma poi ovviamente qualcosa è andato storto, con quella bocca tutta storta quei denti quell’occhio all’in giù, rispecchia esattamente tutte le ce**e convinte in Italia. Io voglio assolutamente complimentarmi con Heidi perché è una donna giusta e di carattere, che non si è fatta assolutamente trascinare da un gioco, ma appena saputo dei problemi all’esterno lo ha lasciato, e questo che si fa! Quello è un gioco di me**a! La vita è altro”.

La Ferruzzi ha poi tuonato contro il reality dicendo che quest’anno fa schifo e che se non fosse per Beatrice andrebbe chiuso: “Questo programma fa completamente schifo avete parlato di noi dell’anno scorso ma questi sono peggio lo schifo più totale, tutte cose false finte viste e riviste, salvo solo Beatrice se non ci fosse lei questo programma andrebbe chiuso e l’unica che lo tiene in piedi”.