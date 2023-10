Demet Özdemir, l’attrice turca diventata famosa in Italia per la serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, in coppia con l’attore Can Yaman, recentemente ha attirato l’attenzione dei mass media per una foto su Instagram che la ritrae sul set della serie tv “Farah” in cui interpreta il ruolo da protagonista.

Dopo il divorzio con il cantante turco Oğuzhan Koç, matrimonio durato appena otto mesi, la famosa attrice si era trasferita in Grecia per seguire da vicino i lavori di ristrutturazione della casa acquistata nella capitale greca Atene.

Ed è proprio qui che ha conosciuto il dj greco Sergio, con il quale sembra abbia avuto una storia d’amore durante i mesi estivi.

I due si sarebbero incontrati ad una festa di compleanno. Poi Demet Özdemir sarebbe andata a ballare nel locale in cui si esibiva il dj, approfondendo così ulteriormente la sua “amicizia”. I bene informati parlavano di un qualcosa di più di una semplice amicizia tra i due e che Demet ne sia rimasta molto coinvolta.

Tuttavia sembra proprio che questa relazione sia stata di breve durata. La conferma viene indirettamente dalla stessa Demet Özdemir, che ha smesso di seguire Sergio dal suo account Instagram, mentre altrettanto non si può dire del dj, il quale continua a seguire l'attrice turca.

La dichiarazione di Demet Özdemir sulla presunta relazione con il dj greco Sergio

Quali siano stati i motivi della rottura non è dato saperlo, e neppure i giornali turchi, sempre molto informati sulle vicende personali dell’attrice, hanno avanzato ipotesi al riguardo. Solo un commento: “L'amore è finito rapidamente”.

Da parte sua Demet ha preferito restare cauta e non confermare una storia d'amore che l'ha messa ancora una volta sotto i riflettori, dopo il divorzio dal cantante Oğuzhan Koç. "Non c'è nessuno nella mia vita. Ho stretto buone amicizie in Grecia e non bisogna chiudersi all'amore", ha detto al ritorno da Venezia, dove ha ritirato il premio Kineo come migliore attrice.