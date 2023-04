La relazione tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç è giunta al capolinea. Dopo appena otto mesi di matrimonio, la diva turca e celebre cantante hanno deciso di divorziare, e lo hanno annunciato ufficialmente attraverso un comunicato congiunto pubblicato sui rispettivi profili Instagram. “È vero che non abbiamo potuto gestire il nostro matrimonio per un po' e abbiamo deciso di divorziare. Sappiamo che questa decisione, che abbiamo preso nel quadro del rispetto e della comprensione reciproci, influenzerà anche le nostre famiglie e gli anziani, e stiamo facendo del nostro meglio per portare avanti questo processo nel modo più delicato senza turbarli o logorarli”.

Le voci circa una presunta crisi tra l’attrice e il cantante sono iniziate a circolare già lo scorso marzo, quando in occasione del compleanno dell’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno (fiction che l’ha resa celebre nel modo in cui ha recitato al fianco di Can Yaman) organizzò una raccolta fondi in favore delle vittime del devastante terremoto che colpì Turchia e Siria. Amici intimi della diva turca organizzarono una festa in suo onore, e proprio in quella circostanza si sarebbe verificata una furibonda litigata tra Demet e Oğuzhan, tanto che lei avrebbe lasciato la casa di Levent in cui viveva con il marito per trasferirsi momentaneamente dalla sua cara amica Saadet Özsırkıntı. In seguito, i due decisero di dare un’altra possibilità al loro amore ma, evidentemente, la situazione non è migliorata.

Alcuni giorni fa, stando a quanto riportato dall’Investigatore social Alessandro Rosica, i genitori della diva turca si sarebbero recati presso l’abitazione in cui la figlia viveva con il marito per portare via gli ultimi oggetti personali rimasti. Demet avrebbe dunque lasciato definitivamente la casa in cui viveva con il marito per trasferirsi nel suo appartamento di Zekeriyaköy, quartiere del distretto di Sariyer a Istanbul, nella quale ha vissuto prima di sposarsi.

Nella giornata di ieri, intervistata da Magazingel Tv, Özdemir ha raccontato che le pratiche di divorzio procedono, e che si tratta di una separazione consensuale. L’attrice ha però negato che la fine del matrimonio sia legata ad un possibile tradimento o a questioni di natura economica.